Египет отказался продавать оружие РФ и передаст его Украине

Египет изменил свой план тайных поставок ракет в Россию в прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США и решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины, сообщается в попавших в сеть документах американской разведки.

На прошлой неделе стало известно о тайной схеме президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси о предоставлении России до 40 000 122-мм ракет Sakr-45, которые могут использоваться в российских системах залпового огня. Сиси поручил своим подчиненным хранить проект в секрете во избежание проблем с Западом, сообщает The Washington Post.

Однако новые документы, полученные изданием по утечке, свидетельствуют о том, что Сиси в начале марта отказался от планов поставлять в Москву оружие, чтобы не ухудшить отношения с США. Именно Штаты являются главным союзником на Египте и предоставляют ему 1 миллиард долларов в год военной помощи.

Согласно документам, Египет отложил московское соглашение и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов по Соединенным Штатам для передачи Украине.

Вашингтон пытается привлечь новых союзников и необходимую амуницию для борьбы Киева с российскими войсками. Египет решил использовать свой потенциал для производства оружия для Украины как "рычаг" для получения передовых военных товаров США, говорится в документе.

Еще в начале марта Ллойд Остин, находясь с визитом в Каире, попросил египетских лидеров предоставить Украине артиллерийские снаряды, но не получил четкого согласия. В документе разведки говорится, что на следующий день после визита Остина Египет одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.

Ранее сообщалось, что президент Египта приказал подчиненным изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию.