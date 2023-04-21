Экс-замминистра обороны и ответственному за закупку еды для ВСУ заменили подозрение на более жесткое

Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро в рамках совместной следственной группы 21 апреля сообщили о новом подозрении бывшим заместителю министра обороны Игорю Халимону и исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Константину Ступаку.

Как сообщают в ГБР и НАБУ, в декабре 2020 – январе 2021 года руководитель департамента заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год.

В дальнейшем, по данным следствия, по указанию замминистра он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с невыгодными для ВСУ условиями.

ГБР разоблачило сделку в октябре 2021 года и впоследствии передало дело в НАБУ. В ходе дальнейшего совместного расследования было установлено, что умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВСУ из-за дополнительных расходов воинских частей при перераспределении незыблемых запасов продовольствия: действия подозреваемых нанесли почти 12 миллионов гривен ущерба.

Фото: ДБР

Кроме того, по оценке правоохранителей, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности ВСУ, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжким последствиям в особый период.

Ныне экс-чиновникам сообщено об замене ранее сообщенного подозрения на новое подозрение по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору), а также части 2 статьи 28 и части 2 -1 Уголовного кодекса (препятствование ВСУ в особый период, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору).

Напомним, что в конце октября 2021 года ГБР сообщило Халимону и Ступаку о подозрении по части 1 статьи 114-1 УК (препятствование деятельности ВСУ в особый период). О сговоре между ними и тяжких последствиях от их деятельности тогда речь не шла.

Отметим также, что уже в этом году возник новый скандал с закупками продуктов для военных по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах, который привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также руководителя закупочного департамента Богдана Хмельницкого. Позже они были арестованы. Скандал угрожал отставкой и самому министру обороны Алексею Резникову, однако он сохранил должность.