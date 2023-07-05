Экс-руководитель Совета реформ Барабаш раскритиковала Шмыгаля: правительство приняло позу страуса в вопросах "улучшений"

Премьер-министр Денис Шмигаль самоустранился от решения ключевых экономических проблем страны во время полномасштабной войны и фактически передает управление правительством Офиса Президента и отдельным представителям парламента. При этом его мнение и решение игнорируют не только топ-чиновники, но и второстепенные бюрократы. Такое мнение о деятельности правительства высказала эксисполнительный директор Национального совета реформ при Президенте Украины, инвестбанкир и антикоррупционная активистка Мария Барабаш на своей странице в Facebook.

По ее словам, без активного вмешательства со стороны Шмыгаля и правительства в целом прошло повышение налогов на горючее, рост налогов и возврат проверок для ФЛП, увеличение стоимости банковских комиссий (интерчейнджа) и повышение стоимости электроэнергии для населения. Правительство отреагировало только на решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение.

“А тут вдруг проснулся из литаргического сна Премьер-министр Шмигаль. И на секунду заявил, что такие решения НКРЭКУ по повышению тарифа на холодную воду не были согласованы с правительством Украины, и вообще это самодеятельность НКРЭКУ, а правительство не имеет к этому никакого отношения. Очевидно, что нет. Вопрос только в том, почему Правительство узнает о таких решениях постфактум?”, - написала Барабаш.

По ее мнению, "уровень игнорирования Шмыгаля во властной вертикали достиг такого уровня, что на него не обращают внимание не только чиновники топ-уровня, а также организации второго разряда влиятельности". “А это у чиновничьей иерархии огромный показатель. Если тебе не докладывают, значит, не считают тебя лицом, принимающим решение”, - добавляет она.

Барабаш подчеркнула, что глава всей исполнительной ветви власти государства фактически отстранен от принятия ключевых решений или он сам добровольно от них самоустранился. "Даже больше, у нас в государстве до сих пор нет утвержденной парламентом Программы деятельности Правительства (согласно ст. 114 Конституции)", - отмечает эксперт.

По мнению активистки, в Офисе Президента очень опасаются вырастить сами себе нового политического конкурента и Шмигаль их полностью в этом плане устраивает. "Получается так, что на весах приоритетов сильное правительство или политическая целесообразность в Офисе Президента решили выбрать последнее", - написала Барабаш.

Также, по ее словам, "правительство заняло позицию страуса" относительно резонансных инициатив о повышении налогов от главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева, а также об отмене наличных денег от заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы. "И кажется ему в этой позе очень комфортно", – считает Барабаш.

По ее мнению, в других вопросах, напрямую касающихся ответственности правительства, Шмигаль также неэффективен. Премьер должен нести ответственность за координацию денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Этого нет. Глава правительства должен в военное время анализировать и оценивать адекватность бизнес-регулирования мирного времени. Этого нет. Глава Кабмина в военное время обязан включать зеленый свет, расстилать ковровую дорожку для производителей оружия для фронта, для каждого инвестора, который на свой страх и риск решает работать в Украине. Этого нет. Премьер-министр должен оценить адекватность и целесообразность наличия сотен контрольных органов, занятости у них сотен тысяч человек, чтобы снять нагрузку с налогоплательщиков. Этого нет. Премьер-министр в воюющей стране должен быть на стороне производителя и потребителя, а не бюрократа и схематозника. Этого нет”, – перечислила Барабаш.

По ее мнению, если премьер-министр ничего этого не делает, тогда он является тем слабым звеном не только в экономике, но и в национальной системе экономической безопасности. “К сожалению, наши тыловые структуры возглавляет человек, не желающий создавать напряжение, противостоять, отстаивать решения, которые нужны Украине. Шмигаль плывет по течению и только наблюдает, как его кораблем под названием "Украинское правительство" руководят все, кто может дотянуться до руля. Это при том, что многим понятно, что выбранный курс не верен”, - резюмирует активистка.