Эксперт о задержании священника-нациста: СБУ проводит полную "денацификацию" УПЦ (МП)

СБУ провела полную "денацификацию" УПЦ (МП), которую россия десятки лет использовала для создания собственной сети агентов. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

"Денацификация" в Украине проведена успешно. Единственное уточнение – денацификацию провела СБУ. А денацифицировать пришлось представителя УПЦ (МП). Речь идет о клирике УПЦ (МП) из Черкасской области, который публично восхвалял Путина и Кадырова, а дома хранил портреты Гитлера и форму СС", - акцентирует Черненко.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Эксперт подчеркивает, что выселение из Лавры пророссийских сил тоже результат денацификации УПЦ (МП) от СБУ. "Украинская святыня впервые в истории государства перестает быть центром антигосударственной пропаганды. Знаю, что многим хочется по отношению к УПЦ (МП) всего и сразу. Однако надо отметить, что СБУ "ювелирно" работает в церковной среде. С одной стороны, нейтрализуя реальных" агентов в рясах", с другой не давая произойти в стране межконфессиональным кровавым схваткам, о чем мечтают в России", - считает экс-нардеп.

"Еще один важный плюс «денацификации» русской церкви: священники-коллаборанты – хороший обменный фонд. Украина уже выгодно меняла подобную категорию предателей и вытаскивала из плена наших воинов", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Черкасщины. Иподиякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи «обновления» советского союза и призывал к увлечению решистами всей территории Украины.