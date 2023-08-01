Эксперт объяснил причины российских атак на СБУ: "Стала врагом №1 для Путина"

Служба безопасности Украины – враг номер 1 для Владимира Путина. Поэтому против нее направлены ракетные и медийные атаки россиян.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"У российских медиа появился враг, которого они атакуют и демонизируют больше всего – это СБУ. Причем целые атаки медийной совпадают с ракетными целями. Криворукие российские военные пытаются попасть ракетами в здания региональных управлений СБУ. Днепр, Кривой Рог – это только те случаи, о которых мы знаем", – подчеркивает Голобуцкий.

По мнению эксперта, одна из причин атак – успешные удары по крымскому мосту.

"СБУ стала врагом №1 для Путина, как говорят по совокупности причиненного. Ударить пытаются по тому, кто больше всего донимает. Поэтому ракетные и медийные атаки – очевидное признание заслуг Службы", - считает эксперт.

Политолог назвал топ-5 причин, сделавших СБУ российским врагом №1.

"1) СБУ проводит спецоперации, которые изменяют ход войны в пользу Украины; 2) Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ с начала войны – более миллиарда долларов; 3) Во время войны разоблачили более 2 тыс предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб; 4 ) Впервые в истории государства началась очистка Украины от "агентов в рясах"; 5) Доверие людей - на рекордном уровне за весь период независимости", - перечисляет Голобуцкий.

Напомним ранее, глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что и второй подрыв Крымского Моста совершила именно Служба Безопасности.