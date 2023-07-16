Эксперт: президента подставили, введя скандального замгенпрокурора Вербицкого в группу диалога с бизнесом

Включение заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого в группу Офиса президента по вопросам помощи в решении проблем бизнеса является "подставой" для главы государства из-за сомнительной репутации силовика. Такое мнение высказал правозащитник Юрий Гончаренко. По его словам, бизнес не понимает, как куратор БЭБ, который сам мог стоять за действиями этого органа по давлению на предпринимателей, может помочь решить проблемы.

Ранее издание Forbes сообщило , что власти хотят создать площадку для диалога с бизнесом. В группу для диалога на базе Офиса президента вошли первая вице-премьер Юлия Свириденко, заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Ростислав Шурма и заместитель генпрокурора, ответственный за надзор за силовыми органами, Дмитрий Вербицкий. Они должны встречаться с предпринимателями и выслушивать их проблемы.

Гончаренко считает, что, несмотря на общий позитив идеи, эта инициатива выглядит как очковтирательство. Прежде всего – из-за представителей власти, которых делегировали для диалога. Главной проблемой он считает Дмитрия Вербицкого, "имеющего очень неоднозначную репутацию, связанную именно с давлением на бизнес, прежде всего, в его родном регионе - на Одесщине, где он долгое время работал заместителем областного прокурора".

"Как свидетельствуют источники с Одесщины, именно Вербицкий способен эффективно "направить" поступления от экономических тем. Искусство сбора прокурорскими пчелами коррупционного нектара — очень непростой труд, требующий соответствующих умений и навыков. И если для сбора одного килограмма меда пчеле нужно принести 120–150 тысяч нош нектара, то "успешный" прокурор может принести миллион условных единиц с одного кейса о "защите инвестиций". Но не будем торопить события, что когда в этот раз мы ошибаемся”, - писало о назначении Вербицкого в Офис генпрокурора авторитетное издание “Зеркало недели”.

Автор отмечает, что в других медиа упоминаются и земельные злоупотребления из-за незаконного давления на бизнес, и якобы помощь бывшему владельцу обанкротившегося одесского Имэксбанка в неуплате государству более 8 миллиардов гривен ущерба, а также фигурирование в уголовном деле НАБУ о злоупотреблении прокурора области Сергея Костенко из-за связи с местным мини-олигархом Борисом Кауфманом.

"Среди прочего, Вербицкому приписывали связи со скандальным киевским прокурором Олегом Кипером, который сейчас является главой Одесской военной администрации. Как говорят - не без протекции Вербицкого. Человеком заместителя генпрокурора называли и предыдущего одесского военного губернатора Максима Марченко", - пишет Гончаренко.

По его словам, предприниматели, рассчитывавшие на реальную помощь от Офиса, а не на очередную "потемкинскую деревню", в кулуарных разговорах говорят, что многие "наезды" на бизнес со стороны БЭБ осуществлялись при непосредственном процессуальном руководстве Вербицкого или подконтрольных ему департаментах в Офисе генпрокурора.

“Жаловаться на деятельность своевольного органа его куратору, который и регулирует градус этого произвола – это все равно, что самостоятельно предложить палачу заострить топор или подтянуть веревку на виселице. Если Свириденко и Шурма - это статисты, которые ни на что не влияют во взаимодействии с правоохранителями, и могут разве что сокрушенно покачать головами, то Вербицкий в этой "комиссии" - это конкретная подстава для президента, поскольку он вообще не заинтересован в уменьшении проблем бизнеса ”, - цитирует автор частный разговор с крупным предпринимателем, которого якобы уже пригласили на аудиенцию на Банковую.

По мнению эксперта, предприниматели, которые видят, что их проблемы никуда не исчезают, а диалог происходит исключительно для галочки, рано или поздно примут решение либо о полном переходе в теневой сектор, либо о сворачивании инвестиций в Украине.

Очевидно, что это не тот результат, на который рассчитывает президент и украинское общество. Поэтому те, кто подставил главу государства с идеей очковтирательской "тройки", должны быть отстранены от своих обязанностей, и власть должна предложить реальный, честный, прозрачный диалог с предпринимателями, без "смотрящих", "решал", "понятийных договоренностей" и кулуарных прихотей коррупционеров из прошлого”, - резюмирует автор.