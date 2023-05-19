Экс-водителя Игоря Мизраха безосновательно обыскали по делу о рейдерском захвате Хорольского завода детпитания — адвокат

Правоохранители безосновательно провели обыск в доме бывшего водителя предпринимателя Игоря Мизраха, сообщил его адвокат Андрей Кузьменко. По его словам, Мизрах проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о рейдерском захвате Хорольского завода детского питания, а его подзащитный, когда-то работавший водителем у Мизраха – фигурирует по делу без статуса, как лицо "которое могло иметь отношение" к этому захвату.

По словам адвоката, группа силовиков пришла к его подзащитному домой рано утром. "Мужчине заявили, что якобы имеют указание сверху обыскать его жилье и изъять деньги и имущество, пытались найти и забрать банковские карты, спрашивали об остатках на счете, насмехались и говорили, что "команда – оставить тебя без копейки " . кошелька.Также они забрали детские вещи и копались в белье дочери.При этом мой клиент не успел даже позвонить мне" , - прокомментировал Кузьменко.

С собой правоохранители имели определение суда. Из этого документа, по оценке юриста, стало понятно, что речь идет о рейдерском захвате Хорольского завода детского питания. Главный фигурант этого дела – Игорь Мизрах, который уже в статусе подозреваемого находится под стражей. Именно в рамках этого дела силовики ворвались в дом его подзащитного, говорит адвокат.

По мнению Кузьменко, эта ситуация – очередной пример незаконного давления силовиков на граждан с использованием обыска как репрессивного метода.

"Безосновательно полностью провели обыски у этого человека, изъяли все денежные средства, мобильные телефоны, устройства, даже детские планшеты, чехлы от телефонов. Злоупотребляли. Мой клиент не имеет никакого отношения к данному предприятию и не имел никогда. Он только много лет назад работал водителем у этого Мизраха – все. Но это не дает оснований проводить обыск у любого лица в таком формате", - отметил адвокат.

Представитель потерпевшего от действий силовиков отмечает: в документах не указан даже статус клиента по этому делу, написан только "может быть причастен". "Эта стандартная формулировка, которую правоохранители используют для того, чтобы вторгаться с немотивированными обысками к гражданам. В последнее время это происходит все чаще, отмечает юрист. Но все причастные к нарушению прав гражданина обязательно понесут наказание", - отмечает Кузьменко.

По его словам, защитники будут обжаловать незаконные действия правоохранителей в судебном порядке и потребуют возвращения безосновательно изъятого имущества.