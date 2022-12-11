Эрдоган провел переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

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"Продолжил диалог с президентом Турции Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainFromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение "зернового коридора", — рассказал Зеленский.

Известно, что до переговоров с украинским президентом Эрдоган разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.

Турецкий канал TRT Haber сообщил, что они обсуждали энергетику, а также "зерновое соглашение". Эрдоган заявил, что в рамках "зернового коридора" можно начать работать над экспортом разных продуктов питания, а постепенно и других товаров.

Президент Турции также выразил пожелание скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что для завершения войны особое значение имеет возвращение Украине захваченных РФ территорий. Турция проводит переговоры как с российской, так и с украинской стороной, стремясь достичь результата и организовать переговоры между Зеленским и Путиным.

В то же время Эрдоган поддержал предложение Путина по поводу нового газового хаба в Турции для транспортировки топлива в Европу. Более того, Турция частично начала платить за российский газ в рублях и планирует увеличить долю расчетов в этой валюте.