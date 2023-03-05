Ермак пообещал россиянам расплату за уничтожение Марьинки, включая "просмотр истории Второй мировой"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак указывает, что Россия должна получить расплату за уничтожение города Марьинка Донецкой области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала", - отметил Ермак.

Глава ОП задался вопросом, какой именно должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города, "за преступления и убийства", и сам же ответил на него.

"Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарации. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это", - выразил уверенность Ермак.

Отметим, что накануне в сети широко распространились последние снимки Марьинки с высоты, на которых видно, что в населенном пункте после месяцев боевых действий разрушены все здания, а вся его территория плотно покрыта воронками от снарядов.

Отметим, что Марьинка граничит с оккупированными с 2014 года Донецком и поселком Александровка и до начала полномасштабного российского вторжения полностью контролировалась Украиной. Сейчас же большая часть города считается захваченной оккупантами.

По официальной оценке Государственной службы статистики, на начало 2022 года в городе проживало 9089 человек, однако фактическая численность населения была уже значительно меньшей. До админреформы 2020 года Марьинка была районным центром, сейчас же является центром городской общины, в которую, в частности, входит также соседний и более крупный город Красногоровка.