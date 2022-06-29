ЕС начал поставки ВСУ более 90 грузовиков высокой проходимости

Евросоюз приступил к поставке медицинским и материально-техническим подразделениям ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

"Помощь включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметы для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовики и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты.

В Генштабе подчеркнули, что логистическое оборудование является частью более широкой помощи на сумму 31 миллион евро, принятого еще 2 декабря 2021 года для поддержки Украины.

СПРАВКА:

Европейский фонд мира (EPF) был создан в марте 2021 г. для расширения возможностей ЕС обеспечивать безопасность своим гражданам и партнерам. Это позволяет ЕС предоставлять все виды оборудования и инфраструктуры вооруженным силам партнеров ЕС в соответствии с международным правом, правами человека и международным гуманитарным правом.

EPF является внебюджетным инструментом, направленным на повышение возможности Союза предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность, обеспечивая финансирование оперативных действий в рамках Совместной внешней политики и политики безопасности (CFSP) в военных и оборонных сферах.