ЕС передал Госпогранслужбе Украины шлемы и бронежилеты почти на 1 млн евро

Европейский Союз в рамках проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)" передал Государственной пограничной службе Украины индивидуальные средства защиты, в том числе шлемы и бронежилеты, на общую сумму более 977 тысяч евро.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Руководитель отдела Надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю отметил, что в условиях агрессии со стороны РФ Госпогранслужба Украины продемонстрировала наивысшую преданность делу защиты безопасности границ, а также способность создать условия для упорядоченного пересечения границы миллионами граждан Украины из-за войны.

В частности, с начала войны ЕС в рамках проекта EU4IBM оказывал неотложную помощь для поддержки работы органов, работающих на границах Украины.

"Проект поставил ряд средств жизнеобеспечения, таких как готовые блюда и аптечки первой помощи, а также другого оборудования на сумму около 300 тыс. евро для Госпогранслужбы и Государственной таможенной службы Украины. На данный момент продолжаются закупки для удовлетворения других нужд служб, в том числе приобретения дополнительных средств индивидуальной защиты, дизельных генераторов, камер и т.д.", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта EU4IBM Арунаса Адоменаса, интегрированное управление границами является ключевым для безопасного, быстрого и надлежащего управления пассажирами и пересекающими границы товарами.

"Новая реальность требует применения более эффективных инструментов и практик для управления беспрецедентно интенсивным трансграничным потоком между Украиной и ее соседями с ЕС, а также реагирования на новые вызовы безопасности на других границах страны, и мы поддерживаем Украину, сосредоточившись на важнейших и неотложных потребностях", – добавил он.

Напомним, страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.