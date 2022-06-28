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ЕС поставит для ВСУ более 90 грузовиков высокой проходимости
Грузовики будут предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.
ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира.
Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.
ЕС считает, что эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность Вооруженных сил. Данная помощь включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Евросоюз передал Украине снаряжение для защиты от химических и ядерных угроз.