ЕС поставит для ВСУ более 90 грузовиков высокой проходимости

Грузовики будут предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

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ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

ЕС считает, что эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность Вооруженных сил. Данная помощь включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты.

Напомним, Евросоюз передал Украине снаряжение для защиты от химических и ядерных угроз.