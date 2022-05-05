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ЕС рассмотрит заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент"
После того как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, далее вопрос будет рассмотрен в Европейском Совете.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель в настоящее время не готов назвать конкретную дату внесения в повестку для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС и намерен это сделать тогда, когда для этого "наступит лучший момент". Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня", - говорит он.
Мишель пояснил, что после того, как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, далее вопрос будет рассмотрен в Европейском Совете.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент Европейского Совета также напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.
"По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней", - добавил Мишель.
По его словам, вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам – верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам.
Напомним, что 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.