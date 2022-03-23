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ЕС согласился делиться секретными данными с Украиной — Bloomberg

ЕС согласился делиться секретными данными с Украиной — Bloomberg

В Европейском Союзе приняли решение начать предоставлять Киеву секретные данные, к которым ранее имели доступ только уполномоченные представители стран ЕС. 

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Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с соответствующим документом.

Одобренное соглашение позволяет, в частности, предоставлять украинским властям спутниковые снимки, которые есть у распоряжении Евросоюза.

Соглашение сначала будет длиться один год и может быть продлено. О соглашении уведомили послов ЕС на встрече 22 марта, уточнили в издании.

Отметим, ранее глава Мнцифры Михаил Федоров совместно с компанией EOSDA призывал международные компании и организации, занимающиеся дистанционным зондированием Земли, предоставить Украине данные из SAR спутников для отслеживания перемещения вражеских войск.

В свою очередь EOSDA требует оперативных и актуальных данных, чтобы доносить информацию и релевантную аналитику по вражеским войскам и мерам вооружения (особенно дозаправки) ночью и несмотря на облачность, что невозможно при использовании снимков с оптических спутников.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан