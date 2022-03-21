ЕС выделит Украине еще 500 млн евро

В Евросоюзе достигли согласия относительно выделения Украине 500 млн евро в рамках Европейского фонда мирных возможностей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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О выделении дополнительной суммы заявил высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину экономически, финансово, гуманитарной помощью, поддерживать украинские Вооруженные силы. Я рад сообщить, что мы достигли политического согласия в отношении дополнительных 500 млн в рамках Европейского фонда мирных возможностей", — сказал он на пресс-конференции после заседания Европейского совета на уровне министров иностранных дел, которое прошло в Брюсселе.

Боррель отметил, что все государства-члены ЕС "будут продолжать изолировать Россию, призывать к ответственности за военные преступления, за нарушение международного и гуманитарного права".

По его слова, в ЕС расценивают ситуацию как "масштабные военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа".

Боррель уверен, что это не останется без ответа.

Напомним, что 16 марта Международный суд ООН в Гааге в качестве меры обеспечения иска Украины против России обязал последнюю немедленно приостановить военные действия, начатые ею 24 февраля на территории Украины. За это решение проголосовало 13 судей, против — двое (представители самой РФ и Китая).

Этот иск был подан Украиной в Международный суд ООН 27 февраля в связи с искажением Россией понятия геноцида для оправдания своей агрессии.

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