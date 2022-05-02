ЕС выплатит Украине второй транш микрофинансовой помощи в €600 млн в мае

Европейский союз выплатит Украине второй транш микрофинансовой помощи в €600 млн в мае. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на слова высокопоставленного источника в Европейской комиссии.

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"Евросоюз выделил в понедельник 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, из которых 600 млн евро уже были выплачены, оставшиеся 600 млн евро будут выплачены очень скоро в этом месяце", — цитирует издание чиновника Еврокомиссии.

По словам чиновника, 5 мая состоится конференция доноров, которую организовывают Польша и Швеция. Конференция будет представлять собой сбор средств для гумманитарной помощи.

Говоря в целом о восстановлении Украины после войны, представитель Еврокомиссии заявил о необходимости восстанавливать страну в соответствии с "европейскими стандартами, в соответствии с европейским "зеленым" курсом, с повесткой дня цифровизации, с наилучшими принципами государственного управления, верховенства права – во всех смыслах – в соответствии с европейскими стандартами".

Напомним, Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно.