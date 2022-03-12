Если напавшие на Украину оккупанты зайдут в Киев, то им придется жить на этой земле самим, без нас: главное из выступления Владимира Зеленского 12 марта

12 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередную встречу с представителями иностранных СМИ и ответил на наиболее актуальные вопросы. Приводим главное из его ответов.

За последние два года Украина не раз обращалась в Россию с инициативой переговоров, но с той стороны откровенно игнорировали все попытки коммуникации. Поэтому тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи.

"За последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. А мы обращались даже не десятки раз. Я провел почти сотню переговоров с лидерами разных государств, к которым я обращался с предложением быть посредниками или медиаторами, чтобы состоялась просто встреча", – объяснил Зеленский.

По его словам, изначально со стороны РФ были ультиматумы, на которые Украина не пошла, и война усугублялась. Трехдневной или четырехдневной операции по оккупации государства, смене руководства нашего государства, смене флага не произошло и не произойдет.

В сложных случаях проявляется, кто есть кто, и после этой войны у Украины будет совершенно новая история объединенной нации с пониманием, кто нам друг, кто брат, кто партнеры в Европе, в мире. А кто думает о себе, и это их выбор.

"Я вчера выступал перед польскими парламентариями и откровенно говорил, что у нас особые отношения сложились с Польшей. Никогда таких не было. Я не знаю, может, когда-то было, но это уже новая история", — заметил Владимир Зеленский.

Также он выразил благодарность, что в Польше принимают и помогают украинцам. Но они при этом всё равно в гостях.

“Вы делаете климат таким, чтобы он был, как дома, и мы это чувствуем. Не буду обижать другие страны некоторые, потому что все принимают. Но некоторые дают понять, чтобы украинцы помнили, кто они и что вы. С Польшей этого нет", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что война – трагедия, но именно она сделала такие отношения с Польшей, потому что в сложных случаях проявляется, кто есть кто.

Если оккупанты, напавшие на Украину и уничтожающие инфраструктуру с гражданскими домами, зайдут в Киев, то друзей среди украинцев они не найдут.

Если будут десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует РФ, и они все сейчас придут, они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, они зайдут в Киев. И потому, если в этом цель, то пусть заходят, но им придется жить на этой земле самим, точно без нас, друзей среди нас они точно не найдут", — подчеркнул президент Украины.

Украинский народ силен и оккупировать территорию невозможно. Даже если привезти сюда умирать миллион российских граждан. Можно заблокировать все города, засыпать Украину трупами русских военных, но оккупировать голову украинцев невозможно.

“Оккупация нашего государства не состоялась. Не произойдет, даже если привезти сюда умирать миллион российских граждан. Можно оккупировать, заблокировать все города, засыпать Украину трупами российских военных, но это неправильный результат, потому что оккупировать голову людей невозможно”, — уверен Владимир Зеленский.

По его словам, можно сделать временное решение, как это было во Вторую мировую войну, когда ты идешь по Европе, захватываешь города, но все это временно.

“Группа украинцев и российских представителей обсуждает те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы. Я считаю, что это принципиально иной подход. И он должен быть таковым. Я считаю, что в нем пока недостаточно привлечены наши западные партнеры”, — рассказал президент Украины.

Чеченцы часто не пропускают медикаменты в оккупированные города, в частности, такие важные лекарства, как инсулин. К примеру, в Мариуполь повезли уже пятый большой гумконвой гуманитарной помощи, а до этого конвои расстреливали.

"Сейчас в Мариуполь мы повезли уже в пятый раз за последние дни, пятый большой гумконвой гуманитарной помощи, с едой, водой, медикаментами. Оккупанты даже не понимают, что такое инсулин. Стоят какие-то чеченцы, которые не пропускают людей. Они даже не понимают, что такое диабет, просто обычные вещи, и мы очень сдержанно реагируем на это, хотя могли бы реагировать жестче, но мы должны реагировать так, как оно будет помогать и давать результат”, — рассказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, на Мариуполь отправился еще один конвой и представители церквей. Потому что до этого конвои расстреливали русские войска.