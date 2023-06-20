Если РФ говорит о "грязной бомбе", то есть угроза применения ее врагом, - Минобороны Украины

Министерство обороны Украины отвергло обвинения России о создании "грязных бомб" и заявило, что если Москва говорит об этом, то может быть реальной угроза ее применения россиянами.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Украина якобы вернулась к созданию "грязной бомбы".

"Никчемные обвинения Российской Федерации в чужой адрес относительно нарушений международного гуманитарного права, создания "грязных бомб", использования запрещенных методов и средств ведения войны", - заявили в Минобороны.

В ведомстве объяснили, что такими заявлениями власти России хотят отвлечь внимание от очевидных поражений оккупационных войск на фронте и создать недоверие западных союзников к Украине.

"Если Россия говорит об опасности войны от кого-то — то она ее развязывает сама. Если Россия говорит о "грязной бомбе", то это может быть реальной угрозой ее применения россиянами. Со своей стороны, Министерство обороны оценивает все сценарии и связанные риски и совместно с другими ведомствами и военными администрациями принимаются меры по противодействию российской угрозе", - заверили в Минобороны.

Напомним, это уже не первый раз Россия разгоняет фейки о подготовке Украиной "грязной бомбы". Так, в конце октября 2022 года пропагандистские СМИ сообщали, что Украина якобы ведет подготовку к использованию "грязной бомбы".

Украинские власти же категорически отвергли такие планы, намекая, что именно РФ сама и готовится применить такое оружие, а также призвали МАГАТЭ проверить указанные объекты. При этом власти США, Великобритании и Франции еще 23 октября выпустили совместное заявление, в котором осудили такие утверждения со стороны РФ и назвали их "откровенно ложными".

Инспекторы МАГАТЭ проверили три объекта в Украине по запросу самого Киева, убедившись в отсутствии признаков подготовки к применению "грязной бомбы", в чем его обвиняла российская сторона.