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"Это ничего не дало": в Конгрессе США констатировали, что санкции против РФ не сработали
Санкции, введенные США против Российской Федерации, не сработали - ограничения не заставили президента РФ Владимира Путина закончить войну в Украине.
Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса республиканец Марджори Тейлор Грин, сообщает The Washington Post.
Она констатировала, что санкции против России не сработали.
"Из-за всех этих санкций Владимир Путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет. Это ничего не сделало. Итак, знаете что? Я забочусь о нашей стране, Соединенных Штатах Америки и нашем народе. Вот и все", - сказала Марджори Тейлор Грин.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Она заявила, что в США есть люди, которые не могут найти детскую смесь при таком дефиците.
"Но наш Конгресс собирается отправить 40 млрд долларов в какую-то другую страну", - добавила Марджори.
Напомним, из-за санкций ВВП России в 2022 году может снизиться на 12%, таким образом столкнувшись с худшим спадом с 1994 года. Также ожидается негативный эффект от ограничений в следующем году. С учетом введения текущих санкций в 2023 году падение ВВП может составлять 5%.