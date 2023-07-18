Европарламент призвал суд Гааги выдать ордер на арест Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам 18 июля принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью. Евродепутаты осуждают репрессии и систематические нарушения прав человека, режим диктатора Александра Лукашенко постоянно осуществляет против собственного народа. Евродепутаты призывают МКС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.

Об этом говорится в отчете депутатов Европарламента.

Евродепутаты отмечают, что Беларусь тоже несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли режима в незаконной передаче детей. Поэтому они призывают институты ЕС и страны-члены предпринять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Поскольку Международный уголовный суд (МКС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МКС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Совет Евросоюза должен расширить список попавших под санкции ЕС белорусов и россиян.

Режим Лукашенко принял участие в беспрецедентных внутренних репрессиях против белорусского народа и стал соучастником захватнической войны России против Украины. для реализации европейских стремлений белорусского народа к свободе и независимости", – сказал после голосования докладчик из Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Поскольку в Беларуси за решеткой находятся около 1500 политических заключенных, в том числе юристов, профсоюзных деятелей, журналистов и правозащитников, в отчете также призывают освободить всех тех, кто ошибочно заключен, отмечая, что более 300 000 белорусов покинули страну из-за репрессий. со стороны властей.

Депутаты Европарламента отмечают политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве, что делает страну де-факто государством-сателлитом, также принимающим тактические ядерного оружия под российским командованием.

Они призывают ЕС не признавать никаких договоренностей режима Лукашенко и России, которые уступают суверенитету страны против воли белорусского народа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину нужно было начать войну раньше и сожалеет, что у него ничего не получилось.

В отчете также говорится, что недавнее прибытие боевиков Группы Вагнера в Беларусь создает новые потенциальные риски безопасности для Украины, а также для соседей Беларуси с ЕС и ЕС в целом, причем евродепутаты повторяют свое требование направить военизированные силы против террористов ЕС. список.

Они призывают к ужесточению санкций ЕС против Минска и сожалеют, что некоторые страны ЕС лоббируют отмену санкций против белорусских производителей калия, включая Белорусский калий, который является одним из основных источников дохода режима.