ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Европарламент призвал суд Гааги выдать ордер на арест Лукашенко

белорусь, лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам 18 июля принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью. Евродепутаты осуждают репрессии и систематические нарушения прав человека, режим диктатора Александра Лукашенко постоянно осуществляет против собственного народа. Евродепутаты призывают МКС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.

Об этом говорится в отчете депутатов Европарламента.

Евродепутаты отмечают, что Беларусь тоже несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли режима в незаконной передаче детей. Поэтому они призывают институты ЕС и страны-члены предпринять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Поскольку Международный уголовный суд (МКС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МКС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Совет Евросоюза должен расширить список попавших под санкции ЕС белорусов и россиян.

Режим Лукашенко принял участие в беспрецедентных внутренних репрессиях против белорусского народа и стал соучастником захватнической войны России против Украины. для реализации европейских стремлений белорусского народа к свободе и независимости", – сказал после голосования докладчик из Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Поскольку в Беларуси за решеткой находятся около 1500 политических заключенных, в том числе юристов, профсоюзных деятелей, журналистов и правозащитников, в отчете также призывают освободить всех тех, кто ошибочно заключен, отмечая, что более 300 000 белорусов покинули страну из-за репрессий. со стороны властей.

Депутаты Европарламента отмечают политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве, что делает страну де-факто государством-сателлитом, также принимающим тактические ядерного оружия под российским командованием.

Они призывают ЕС не признавать никаких договоренностей режима Лукашенко и России, которые уступают суверенитету страны против воли белорусского народа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину нужно было начать войну раньше и сожалеет, что у него ничего не получилось.

В отчете также говорится, что недавнее прибытие боевиков Группы Вагнера в Беларусь создает новые потенциальные риски безопасности для Украины, а также для соседей Беларуси с ЕС и ЕС в целом, причем евродепутаты повторяют свое требование направить военизированные силы против террористов ЕС. список.

Они призывают к ужесточению санкций ЕС против Минска и сожалеют, что некоторые страны ЕС лоббируют отмену санкций против белорусских производителей калия, включая Белорусский калий, который является одним из основных источников дохода режима.

Автор:
Татьяна Гойденко