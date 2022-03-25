Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после войны

Европейский Союз взял на себя обязательство предоставлять всю необходимую поддержку Украине во время войны и создать Трастовый фонд, в рамках которого будут собирать деньги на восстановление страны после завершения всех боевых действий.

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К такому решению пришли лидеры стран-членов ЕС по итогу саммита в Брюсселе.

Евросоюз приглашает к участию в создании спецфонда своих международных партнеров. Лидеры стран ЕС считают, что создавать Трастовый фонд для Украины нужно начинать уже сейчас, и не откладывать этот процесс на потом.

Дополнительно, как считают в Евросоюзе, Украина должна получать техническую помощь для проведения необходимых реформ.

"Европейский Союз призывает к своевременной организации международной конференции для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины", — говорится в заключении саммита ЕС.

Ранее европейские лидеры уже искали источники финансирования для восстановления Украины после войны. Премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться имуществом российских олигархов.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз принять решение о выделении 100 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушают российские оккупационные войска.