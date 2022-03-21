Евросоюз вдвое увеличит военную помощь Украине

Европейский Союз в два раза увеличит военно-финансовую поддержку Украины в борьбе с Российской Федерацией.

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Об этом 21 марта сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед заседанием совета министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе, передает "Укринформ".

По словам главы немецкого МИДа, финансовая помощь достигнет 1 млрд евро.

"Сегодня мы принимаем политическое решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины: мы увеличиваем средства на закупку техники и вооружений до 1 млрд евро. Тем самым ЕС хочет четко подчеркнуть, что стоит на стороне Украины", – заявила Бербок.

Она отметила, что ЕС примет меры, чтобы "закрыть все лазейки для обхода санкций" и исключить все возможности для обхода ограничений.

"Все, кто получает выгоду от этой войны, от этого режима, они и члены их семей попадут под санкции", – предупредила Бербок.

Как отмечает агентство, первый транш помощи в 500 миллионов евро для нужд ВСУ Евросоюз выделил в конце февраля. Впервые в истории ЕС был задействован европейский механизм по поддержанию мира – European Peace Facility.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что "возможности Бундесвера по предоставлению Украине вооружений исчерпаны, однако есть возможность заказа украинской стороной оружия непосредственно у немецких производителей".

При этом от обнародования деталей поставки оружия из соображений безопасности Берлин отказался.

Напомним, 18 марта на счета Украины поступили 300 млн евро, выделенных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.

Ранее Европейский Союз подписал с Украиной меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Первый транш составил 600 млн евро, первая его часть поступила в Украину 11 марта.

В свою очередь Нацбанк Украины начал также обсуждение с Международным валютным фондом вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.