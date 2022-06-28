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Финляндия выделит Украине помощь в 70 млн евро

Финляндия выделит Украине помощь в 70 млн евро

Правительство Финляндии решило выделить Украине дополнительно 70 млн евро на развитие сотрудничества и гуманитарную помощь. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.

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"Финляндия приняла решение выделить дополнительные 70 млн евро на развитие сотрудничества и гуманитарную помощь Украине. Долгосрочное сотрудничество Финляндии в области развития в Украине сосредоточено на образовании, верховенстве закона, энергетике и устойчивости к изменению климата", — сказано в сообщении.

Напомним, Финляндия и Швеция в один день подали заявку на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину. Однако Турция (член альянса) отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдских боев". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.

Автор:
Степан Крьока