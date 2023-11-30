Франция увеличит поставки боеприпасов в Украину

Франция будет продолжать оказывать военную помощь Украине в 2024 году, в частности, увеличит поставки боеприпасов для ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве речь шла о возможности усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживании логистического обеспечения между странами.

Стороны обсудили неотложные военные нужды и виды оружия, которыми Франция может помочь ВСУ.

"На этой неделе мы уже получили средства и осуществим проплаты на дополнительную закупку САУ "Цезарь". Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек", - заявил член украинской делегации генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В свою очередь глава Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док заверил, что Франция прилагает все усилия, чтобы помочь Украине.

"Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", – заверил он.

Помощь от Франции

Франция является одной из стран-партнеров Украины, оказывающих помощь для противодействия российской агрессии.

В частности, в июле министры обороны Украины и Франции подписали соглашение, предусматривавшее, что Париж выделит на военную помощь Киеву еще 170 млн евро. Также предполагалось упрощение процесса закупки и поставки вооружений и были установлены рамки для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

А несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сказал , что они сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению украинской противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей.

Правительство Франции также прибавит 200 млн евро в фонд поддержки Украины. Благодаря этому украинская армия сможет продлить закупки французской техники.

Поставка боеприпасов из ЕС в Украину составит 480 тысяч снарядов

После российского вторжения в Украину Европа предстала перед необходимостью адаптировать оборонную промышленность к условиям войны, и ЕС уже поставил или поставит вскоре 480 тысяч снарядов для Украины и доведет способность производства боеприпасов до 1 миллиона снарядов в год.

Об этом 30 ноября в Брюсселе во время выступления на годовой конференции Европейского оборонного агентства (EDA) заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что российская война против Украины показала, что оборонная промышленность Европы должна производить больше, чтобы отвечать на нужды Украины, но также для того, чтобы обеспечить собственную систему сдерживания и обороны.

"Реальность такова, что у нас нет достаточного количества имеющегося оружия и боеприпасов, нет их больших складов, существует нехватка запасных частей. Потому что в мирное время мы думали, что они нам не нужны. Это нужно менять", - подчеркнула президент Еврокомиссии.