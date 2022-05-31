"Гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно", - Евгений Енин, МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина рассказал, что Украине и Киеву нужно перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь, чтобы Россия боялась в очередной раз напасть.

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"Мы видим, что враг недооценил дух украинцев. Стало понятно, что только численностью или оружием нас не одолеть. Пожалуй, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно. И этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись сунуть свой нос агрессоры и их сообщники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают", - говорит он.

По словам Енина, эта война может быть далеко не последней.

"У нас же нет никаких иллюзий о том, что это конфликт экзистенциальный. Наши враги, как и в истории Израиля, хотят нас видеть мертвыми, что не оставляет нам много пространства для маневра. Теперь очевидно понятно, и это подтверждено материальными доказательствами, что Киев планировали захватить за несколько дней, так же рассчитывали на быструю капитуляцию нашего государства. Просчитались, но никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней", - добавил он.

Евгений Енин подчеркнул, что опасность существует даже там, где сейчас относительно безопасно.

"К сожалению, сейчас возможно все. Хоть и может показаться, что стало спокойно, а на сирены можно не обращать внимания, возвращаются посольства, война уже далеко на востоке и юге, на самом же деле – нет. Мы в состоянии жесткого противостояния и до сих пор отстаиваем свою независимость, и опасность существует даже там, где сейчас относительно безопасно. Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. Прежде всего, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев один из самых защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны", - подытожил первый заместитель министра внутренних дел.

Напомним, что в МВД рассказали, сколько ДРГ задержали с начала полномасштабной войны в Украине.