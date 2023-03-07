Генсек ООН едет в Киев, чтобы обсудить продление зернового соглашения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш планирует в среду 8 марта встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним продолжение "зернового соглашения". Об этом пишет Reuters.

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"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути в Украину", — заявил во вторник 7 марта официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что Гутерриш обсудит продление соглашения "во всех его аспектах и других соответствующих вопросах".

120-дневное соглашение, первоначально заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года и продлено в ноябре того же года, будет продлено 18 марта, если ни одна из сторон не будет отрицать.

Чтобы помочь убедить Россию разрешить Украине возобновить экспорт зерна из Черноморских портов Украины в июле прошлого года, было также заключено трехлетнее соглашение, в рамках которого Организация Объединенных Наций согласилась помочь облегчить российский экспорт пищевых продуктов и удобрений.

Западные государства ударили по России жесткими санкциями за ее вторжение в соседнюю Украину более года назад. Хотя экспорт продуктов питания и удобрений из России не подвергается санкциям, Москва заявляет, что ограничения на ее платежи, логистику и страхование являются «барьером» для таких поставок.

Гутерриш путешествует с главой ООН по оказанию помощи Мартином Гриффитсом и высокопоставленным торговым представителем ООН Ребеккой Гринспан. Гриффитс вел переговоры по соглашению с Украиной по Черному морю, а Гринспан работает над содействием российскому экспорту продовольствия и удобрений.

Западные государства ударили по России жесткими санкциями за ее вторжение в соседнюю Украину более года назад. Хотя экспорт продуктов питания и удобрений из России не подвергается санкциям, Москва заявляет, что ограничения на ее платежи, логистику и страхование являются "барьером" для таких поставок.

Гутерриш путешествует с главой ООН по оказанию помощи Мартином Гриффитсом и высокопоставленным торговым представителем ООН Ребеккой Гринспан. Гриффитс вел переговоры по "зерновому соглашению", а Гринспан работает над содействием российскому экспорту продовольствия и удобрений.

По данным ООН, на сегодняшний день Украина экспортировала более 23 миллионов тонн в основном кукурузы и пшеницы в рамках соглашения. Основными направлениями снабжения были Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

Напомним, ранее Reuters сообщили, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по продлению "зернового соглашения".

Отметим, "зерновое соглашение" было подписано 21 июля 2022, а 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок ее действия истекает 18 марта.

Основной целью данного соглашения являлось обеспечение безопасного прохода судов из трех украинских портов на Черном море (Одессы, Черноморска и Южного) для уменьшения дефицита на мировом рынке зерна.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев будет просить все стороны начать переговоры о продлении соглашения по меньшей мере на год и что Украина хочет включить порты города Николаева.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что Анкара настойчиво работает над продолжением инициативы, в то время как Россия дала сигнал, что ее не устраивают некоторые аспекты соглашения.

Москва заявила, что согласится продлить "зерновое соглашение" только при учете интересов собственных сельхозпроизводителей относительно беспрепятственного доступа на мировые рынки. Страна-агрессор хочет "выполнения обязательств на равноправной основе".

Украина ожидает, что ближе к дате истечения срока предварительной пролонгации "зернового соглашения", к 18 марта 2023 года, можно будет ожидать решения о вероятности повторного продления действия договоренностей.