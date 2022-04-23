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Генсек ООН после визита к Путину приедет на встречу с Зеленским
После посещения Москвы генсек ООН Антонио Гуттериш в четверг, 28 апреля, прибудет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Генсек ООН Антонио Гуттериш проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и встретится с президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.
Также Гутерреш обсудит с сотрудниками учреждений ООН "расширение гуманитарной помощи народу Украины".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Нам нужны срочные шаги для спасения жизней, прекращения человеческих страданий и установления мира в Украине", - написал Антонио Гуттериш в Твиттере.
Отметим, Гуттериш 25 апреля приедет Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Гутерриш также встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Путиным состоится 26 апреля.
Напомним, АнтониоГутерриш предложил объявить в Украине перемирие на Пасху. Он призвал к 4-дневной гуманитарной паузе и заявил, что ООН готова в этот период направить в наиболее пострадавшие регионы Украины от российской агрессии колонны с гуманитарной помощью. Украина на это предложение согласилась, РФ - отказалась.