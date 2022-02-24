Генштаб ВСУ опроверг информацию о десанте в Одессе

Информация о десантировании войск РФ в Одессе не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В четверг, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские войска ведут артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

ВВС отражают воздушное нападение захватчика. Вооруженные силы Украины заняли и удерживают оборонительные позиции.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что войска РФ обстреляли 10 областей Украины и высадили десант в Одессе. По заявлению пограничников, Россия атакует со стороны Беларуси.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.