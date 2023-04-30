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Генштаб ВСУ показал подготовку украинских военных в Британии (ФОТО)

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В рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава ВСУ отрабатываются действия по подготовке, захвату и удержанию позиции. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные вместе с военнослужащими Вооруженных Сил Королевства Дании Forsvaret проходят занятия по ведению позиционных боевых действий в Великобритании. Об этом сообщил Генеральный Штаб ВСУ в Facebook.

В рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава ВСУ отрабатываются действия по подготовке, захвату и удержанию позиции, передвижение в бою разными способами, порядок действий во время маневра и перемещение с временной на основную огневую позицию.

Эти тренировки помогут украинским военным овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины, в частности, получить боевые навыки, повысить безопасность и силу действий ВСУ.

Фото 2 — Генштаб ВСУ показал подготовку украинских военных в Британии (ФОТО)
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, в Минобороны Великобритании заявили, что 14 тысяч украинцев прошли обучение в их стране и вернулись защищать свою родину.

В частности, в марте украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.

Также в апреле украинские военные завершили обучение Caesar в Дании. С поддержкой парламента Дании в январе правительство решило передать Украине 19 артиллерийских установок CAESAR.

Автор:
Альона Чернецкая