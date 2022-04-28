Германия допускает остановку подачи газа Россией, — Шольц

ФРГ должна быть готова к прекращению РФ поставок газа, как это произошло с Польшей и Болгарией, считает канцлер, о чем сообщает Spiegel.

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"Нужно быть готовым к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать", - сказал Шольц.

По его словам, действия президента РФ Владимира Путина трудно предсказать.

Шольц также сказал, что только полный вывод кремлевских войск из Украины может сделать возможным прекращение санкций.

Он считает, что эти меры наносят существенный удар по экономике России.

Напомним, правительство ФРГ решительно намерено снизить зависимость Германии от поставок энергоносителей из России или отказаться от них вовсе. Для этого власти просят граждан уменьшить потребление энергоресурсов.

При этом Бундестаг на заседании 28 апреля выступил за всестороннюю поддержку Украины в ее войне против российской агрессии, в том числе допустив поставки для этой цели тяжелого вооружения.