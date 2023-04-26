Германия и Британия зафиксировали три российских самолета над Балтикой

Немецкие и британские силы были развернуты для идентификации трех военных самолетов России над Балтийским морем.

Об этом сообщает Reuters.

Три российских военных самолета, летевших без сигналов транспондеров, были перехвачены в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, Германия и Великобритания отправили истребители Eurofighter для идентификации двух истребителей Су-27 и одного самолета Ил-20, сообщили немецкие военно-воздушные силы. Они также обнародовали несколько изображений российских самолетов в полете.

Германия передала ответственность за миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии Великобритании в начале этого месяца. Союзники НАТО участвуют в защите воздушного пространства, поскольку Литва, Латвия и Эстония не имеют собственных истребителей.

Напомним, Украине нужны новые истребители, так как в настоящее время она владеет 80 самолетами, в то же время в России - 500 истребителей. После начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 60 истребителей, это равняется 40% ее довоенного парка.