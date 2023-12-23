Германия передала Украине комплексы Gepard и другое оружие

Германия объявила о новой партии военной помощи, которая будет поставлена Украине. Известно, что Берлин передал Киеву дополнительные зенитные комплексы Gepard и их боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитных установки Gepard и 30 боеприпасов к ним 240 калибра.

Кроме Gepard, в новый пакет помощи вошли:

10 БПЛА Vector;

боеприпасы для Leopard 2A6;

2 тягача HX81;

5 полуприцепов HX81;

8 грузовиков Zetros;

2 машины разминирования WiSENT 1 MC;

2 машины пограничной охраны;

8 транспортных средств;

2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;

2500 снарядов 155 мм;

25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

В ведомстве отмечают, что данные поставки осуществляются от Федеральных вооруженных сил и промышленности, а помощь финансируется из фондов федерального правительства для развития потенциала безопасности.

Напомним, 14 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошел, в частности, зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что до конца года в Украину поступит второй ЗРК Patriot от ФРГ.

В состав ЗРК входят радар, пункт управления и восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты. Цена одной батареи составляет около миллиарда долларов. Комплекс поражает целые управляемые ракеты "земля – воздух". Он может сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но баллистические снаряды.