- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Германия приняла политическое решение отказаться от российского газа, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Германия приняла принципиальное политическое решение отказаться от российского газа. Об этом Кулеба сообщил на Facebook.
"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно. А сейчас Германия является одной из ведущих держав, которые действительно проталкивают нефтяное эмбарго. Мы много говорили об эмбарго на газ. Мое впечатление, принципиальное политическое решение о том, что зависимость Германии от российского газа является огромной проблемой и эта зависимость должна быть разорвана, – принято", - сказал Кулеба.
По его словам, в Германии есть и те, кому не нравиться санкции против России и поставки оружия в Украину, но их меньшинство.
Министр также добавил, что в ходе его встречи с руководством Германии, стороны также обсудили членство Украины в ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Я им сказал очень простую вещь. Это все равно произойдет, это неизбежно, и однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло рано, своевременно, в конце июня на саммите ЕС. Поэтому выбор перед немецкими элитами очень прост - либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет без их лидерства", — сказал Кулеба.
Напомним, ранее в СМИ сообщили о том, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения предельных цен на газ, в том случае если будут перебои с его поставками из России.
Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.
При этом Россия с помощью своих дипломатовпытается помешатьЕвросоюзу найти альтернативные источники газа.