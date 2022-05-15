Германия приняла политическое решение отказаться от российского газа, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Германия приняла принципиальное политическое решение отказаться от российского газа. Об этом Кулеба сообщил на Facebook.

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"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно. А сейчас Германия является одной из ведущих держав, которые действительно проталкивают нефтяное эмбарго. Мы много говорили об эмбарго на газ. Мое впечатление, принципиальное политическое решение о том, что зависимость Германии от российского газа является огромной проблемой и эта зависимость должна быть разорвана, – принято", - сказал Кулеба.

По его словам, в Германии есть и те, кому не нравиться санкции против России и поставки оружия в Украину, но их меньшинство.

Министр также добавил, что в ходе его встречи с руководством Германии, стороны также обсудили членство Украины в ЕС.

"Я им сказал очень простую вещь. Это все равно произойдет, это неизбежно, и однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло рано, своевременно, в конце июня на саммите ЕС. Поэтому выбор перед немецкими элитами очень прост - либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет без их лидерства", — сказал Кулеба.

Напомним, ранее в СМИ сообщили о том, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения предельных цен на газ, в том случае если будут перебои с его поставками из России.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

При этом Россия с помощью своих дипломатовпытается помешатьЕвросоюзу найти альтернативные источники газа.