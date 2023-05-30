Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец выстроил теневую вертикаль, которая "рулит" регионом, - Сергей Иванов

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец построил и возглавил теневую вертикаль, которая фактически управляет областью. Об этом в Facebook написал журналист, автор проекта ISLND TV Сергей Иванов.

Он сообщил, что сам Табурец является креатурой народного депутата Александра Завитневича — тоже выходца из Черкасской области, который до избрания в Верховную Раду возглавлял Смелянский литейный завод. Теневыми процессами, по данным Иванова, Табурец руководит через своих многочисленных советников.

"Если нужно подвести кого-то к корыту, назначьте этого человека советником. Ответственности — ноль, поскольку должности официально не существует, что не скажешь о влиянии и возможностях. Этот метод освоил руководитель Черкасской ОВА господин Табурец", — говорится в сообщении.

В частности, среди советников Табурца - Виктор Иванько. Бывший, а недавно и нынешний руководитель Черкасского рыбоохранного патруля. Фигурировал в журналистских расследованиях о крышивании браконьерства, коррупции и сокрытии состояния. В феврале 2022 года Иванько был уволен, а вскоре после назначения Табурца главой ОВА — назначен снова.

Еще один советник Табурца Александр Коломиец, которого называют организатором попытки рейдерского захвата Красногорского масличного завода.

Наверное, самый влиятельный советник — Юрий Ткаченко. Бывший налоговик и экс-глава Черкасской ОГА. В Черкассах с ним аффилированы рынок, сеть магазинов, кафе, рестораны, агрофирмы, салоны красоты и т.д. Ткаченко проживает в загородном имении, которое раньше было базой отдыха налоговой, а после увольнения "магическим образом" стал его частной собственностью.

"Вот такую теневую вертикаль выстроил глава Черкасской ОВА. Кстати, точное количество советников неизвестно. Возможно, есть еще и советник по вопросам обороны, ведь тысяча бронежилетов таки оказались в "Эпицентре" каким-то образом", - написал Сергей Иванов.

Напомним, в мае 2022 года СБУ сообщила о ликвидации масштабной схемы хищения гуманитарной помощи: бронежилеты, которые должны были получить украинские военные, оказались в продаже в сети гипермаркетов "Эпицентр". В общей сложности мошенники пытались незаконно продать более 1000 бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн. Сообщалось, что к схеме, вероятно, причастны чиновники Черкасской военной администрации.