Глава ГУР рассказал, кто в элитах РФ поддерживает войну, а кто – против

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военные и сотрудники спецслужб в России поддерживают войну в Украине, а бизнес выступает против войны. Об этом Буданов сказал в интервью изданию “Украинская правда”.

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По его словам, большинство российских военных выступают за войну. Однако они не очень хотят продолжать боевые действия, учитывая, какие значительные потери они несут. Также за войну в Украине выступают сотрудники российских спецслужб.

"Определенное количество из них(сотрудники российских спецслужб, — Delo.ua) изначально выступало за эту "операцию" для того, чтобы скрыть огромные растраты, уходившие многие годы на формирование здесь, скажем так, пророссийски настроенных людей. Все это были значительные средства. Чтобы скрыть свои провалы, они тоже выступали за начало боевых действий. Война все спишет, как говорится, и никто не сможет понять, было ли то подполье русское, не было ли и так далее", — сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что сотрудники российских спецслужб верили в то, что российская армия через три дня захватит Киев, а через десять дней вообще закончит всю военную операцию в Украине.

При этом Буданов сказал, что российский бизнес ясно понимает потери из-за войны в Украине, выступает против нее и хочет войну прекратить.

"Они(российский бизнес, — Delo.ua) теряют деньги, а это огромные деньги. Потому они выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть", — сказал глава ГУР.

Напомним, Буданов прогнозирует, что до конца 2022 года закончится активная фаза войны и украинские войска зайдут на территорию оккупированного Россией Крыма.