Глава МИД Кулеба дал совет Медведеву после его призыва убить Зеленского

Если бы россияне действительно могли убить президента Владимира Зеленского, они бы "обязательно попробовали", а бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву лучше не пользоваться соцсетями подвыпившим.

Об этом в комментарии Bild заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление Медведева о безальтернативной необходимости убийства Зеленского.

"Медведев должен пить меньше водки, прежде чем заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать. Не думаю, что это стоит комментировать. Он играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России", - отметил он.

Комментируя возможную попытку России убить Зеленского, Кулеба подчеркнул, что если бы россияне могла это сделать, "они бы точно попробовали".

В то же время, комментируя угрозы ему лично, глава МИД отметил, что "в некоторых местах предпочитает пить воду только из бутылок, предварительно запечатанных".

"Но я не думаю, что я главная мишень", – добавил он.

Напомним, Медведев 3 мая в типичной для себя манере заявил в своем Telegram-канале, что "после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического уничтожения Зеленского и его клики".

Его заявлению предшествовала в среду атака на московский Кремль двумя дронами, в осуществлении которой российские власти обвинили Украину. Украинские же спикеры, в том числе сам Зеленский, официально ее причастность отвергают.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что за заявлением Медведева не стоит ничего.