Глава МИД назвал три условия для поражения России в войне против Украины

Мятеж "вагнеровцев" в России наглядно продемонстрировал слабость режима президента страны-агрессора Владимира Путина, поэтому критически важно выполнить три условия для поражения России в войне против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, пишет пресс-служба МИД.

"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия ежедневно ослабевает. Критически важно сейчас предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним, усиливать международные санкции в сферах энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что нужно помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения.

Кроме того, Кулеба призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.

"Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории", – добавил он.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного кровавым, чем был".