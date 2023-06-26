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Глава МИД назвал три условия для поражения России в войне против Украины
Мятеж "вагнеровцев" в России наглядно продемонстрировал слабость режима президента страны-агрессора Владимира Путина, поэтому критически важно выполнить три условия для поражения России в войне против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, пишет пресс-служба МИД.
"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия ежедневно ослабевает. Критически важно сейчас предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним, усиливать международные санкции в сферах энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов", - отметил он.
Министр также подчеркнул, что нужно помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Кулеба призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.
"Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории", – добавил он.
Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .
По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.
Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного кровавым, чем был".