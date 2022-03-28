Глава НБУ обратился к ведущим странам с просьбой применить санкции к зарубежным подразделениям российских банков

Глава Национального банка Кирилл Шевченко обратился в соответствующие органы Канады, Японии, Швейцарии, США, Великобритании и ЕС с просьбой применить санкции к иностранным филиалам российских банков.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Дочки компаний российских финансовых учреждений продолжают реализовывать государственную стратегию РФ за рубежом, разными способами избегая санкций за ее пределами, и могут быть вовлечены в развитие схем, с помощью которых обходят санкции" – говорится в обращении Шевченко.

Он считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показало, что санкции, которые ввели против агрессора в 2014 году, оказались неэффективными. Поэтому, председатель регулятора уверен, что сейчас важно ввести как можно более жесткие ограничения и исключить пути их обхода.

"Мы уверены, что только совместными усилиями, направленными на противостояние агрессору, сможем обеспечить защиту принципов демократии и мира. Ведь речь сейчас идет уже не о бизнесе, а о сохранении жизни мирного населения нашего государства", - подчеркнул Кирилл Шевченко.

Ранее, 24 марта, Шевченко обратился в центральные банки Канады, Японии, Великобритании, США, Швейцарии и Европейского центрального банка с призывом пересмотреть и разорвать корреспондентские отношения со всеми банками России и Беларуси.

В Нацбанке напоминают, что в ответ на российскую военную агрессию против Украины Швейцарская Конфедерация, Великобритания, США и ЕС ввели санкции в отношении некоторых банков России.

В частности, были заморожены активы и запрещен доступ к финансовым ресурсам, превышающим определенный срок их возврата, а также применены ограничения корреспондентских отношений.