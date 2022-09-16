Главврач не допускает волонтеров, чтобы не мешали пиару фонда Столара - блогер

Главный врач одного из медицинских учреждений в системе Министерства здравоохранения Людмила Антоненко не разрешает врачам принимать гуманитарную помощь от волонтеров, кроме как от фонда Вадима Столара. Об этом сообщил блоггер Александр Барабошко у себя в твиттере.

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"Конечно там, как и в каждой наверняка сейчас больницы многих военных лечат. Банально не хватает бинтов – врачам категорически запрещено брать помощь у волонтеров, кроме фонда Столара", - пишет Барабошко.

Также, в марте основательница правозащитного центра “Дія” Александра Дворецкая рассказывала, что все гуманитарные грузы и финансовую помощь больница может принимать исключительно по решению главврача - двоюродной сестры Столара Людмилы Антоненко.

"Так произошло с пищевыми продуктами от Санта Бремор, с подгузниками и продуктами гигиены и медикаментами для больницы только в эти дни. Отказ принимать какие-либо товары, если они не идут через Благотворительный фонд Вадима Столара. И если кому из раненых или тяжело больных не хватит медикаментов и они умрут, то это потому, что на этом просто не заработали в ОПЗЖ. И потом не говорите, что вы об этом не знали", – писала Дворецкая.

Как сообщала ранее Украинская правда, Столар, во время войны находится за пределами Украины, при этом, оставаясь народным депутатом, но не участвуя в заседаниях парламента. Его вилла находится под Ниццей – в Сан-Жан-Кап-Ферре. Издание назвало Столара ярким представителем батальона "Монако".