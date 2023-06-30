Главы РГА от "слуг народа" предлагают жителям столицы прятаться от российских ракет среди нечистот, - Кушнир

Состояние убежищ, которые районные госадминистрации подавали в КГГА как обустроенные и пригодные для пребывания киевлян во время тревог, вызывают ужас. Киевлянам предлагают пересиживать тревоги среди нечистот.

Об этом пишет в своем блоге на "Цензор.нет" политический эксперт Светлана Кушнир и публикует фото одного из обычных убежищ Оболонского района.

"В последние дни в эфир телемарафона согнали всех "слуг" – глав РГА, чтобы они по очереди рассказывали, какие они молодцы, подготовили все убежища, а плохой мэр не нанес их на карту. Очередным рассказывать об этом выпустили главу Оболонской РГА Кирилла Фесика. Он добросовестно жаловался, что не все укрытия, которые он подавал в КГГА, есть на интерактивной карте. Поэтому, мол, люди не знают и не пользуются прекрасными убежищами, в которых есть все (возможно, даже барабаны и овощерезки). К сожалению, ни одного адреса этих образцовых укрытий, о которых якобы никто не знает, господин Фесик не привел. Жаль. Потому что многим оболонцам наверняка было бы интересно и полезно. Впрочем, можем посмотреть вообще на убежища, которые господин Фесик подавал в КГГА как обустроенные и приспособленные для пребывания в них киевлян", - пишет Светлана Кушнир.

Она опубликовала фото убежища по адресу ул. Героев полка "Азов", 3-а (бывшая ул. Малиновского).

"Главы РГА от "слуг народа" предлагают киевлянам пересиживать тревоги в нечистотах. Посмотрите только на фото этого убежища. По мнению Фесика, в этом убежище кроме тонны нечистот, среди труб должны поместиться 60 человек. Именно эти укрытия "слуга народа" Фесик подавал как пригодные для киевлян. У меня только один вопрос: в это говно и трубы "слуги" предусматривали поставки барабанов или так сойдет?" – подчеркнула Кушнир.

Ранее сообщалось, что Временная контрольная комиссия Киевсовета обнаружила, что районные госадминистрации закупают для убежищ электрические овощерезки по 130 тыс. грн, электросковородки по 720 тысяч, барабаны "для психологической разгрузки" общей стоимостью миллион гривен и двери для туалетов по 600 долларов.

Также сообщалось, что 9 из 10 глав столичных РГА связаны со "Слугой народа". Назначает и увольняет глав райгосадминистраций Президент.