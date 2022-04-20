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Главы сенатов Чехии и Польши призвали все страны срочно помочь Украине оружием
Визиты в освобожденные от оккупантов города Киевской области убедили политиков Чехии и Польши в том, что россияне устроили в Украине геноцид. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
В результате спикеры сенатов обратились к парламентам всех цивилизованных стран с призывом в кратчайшие сроки предоставить Украине оружие.
"После посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки спикеры убеждены, что преступления российских оккупантов в Украине – это геноцид", – заявил Перебийнис.
Напомним, нардепы проголосовали за Постановление Верховной Рады Украины № 7276 от 13 апреля 2022 года “О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине”. В целом за постановление проголосовали 363 народных депутата Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид.
При этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не будет использовать термин "геноцид" в отношении убийства украинцев российскими военными.