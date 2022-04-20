Главы сенатов Чехии и Польши призвали все страны срочно помочь Украине оружием

Визиты в освобожденные от оккупантов города Киевской области убедили политиков Чехии и Польши в том, что россияне устроили в Украине геноцид. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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В результате спикеры сенатов обратились к парламентам всех цивилизованных стран с призывом в кратчайшие сроки предоставить Украине оружие.

"После посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки спикеры убеждены, что преступления российских оккупантов в Украине – это геноцид", – заявил Перебийнис.

Напомним, нардепы проголосовали за Постановление Верховной Рады Украины № 7276 от 13 апреля 2022 года “О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине”. В целом за постановление проголосовали 363 народных депутата Украины.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не будет использовать термин "геноцид" в отношении убийства украинцев российскими военными.