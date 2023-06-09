Готовятся к бегству из Крыма: в Армянске проводятся мероприятия по подготовке к "эвакуации"

Россияне готовятся к бегству с севера временно оккупированного Крыма, в частности, из Армянска, где они заминировали химический завод "Крымский титан".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения населения и похищению материально-культурных ценностей в Крыму.

В частности, россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации".

Следовательно, были отданы указания относительно списка населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ.

"В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже прошла в городе Армянск", - отмечают в ЦНС.

По информации местного подполья, в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы.

В то же время, россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ.

Напомним, как ранее заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию.

По словам Прокудина, вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

Ранее партизанское движение "Атеш" также сообщало, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".