Греция больше не будет отправлять оружие в Украину

Руководство Греции больше не планирует передавать Украине оружие или военное оборудование. Об этом в греческом парламенте заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос, сообщает Euractiv.

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По словам Панайотопулоса, передача большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, в частности, на островах.

"Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", – подчеркнул министр.

В издании отмечают, что ранее правительство Греции направило в Украину два транспортных самолета С-130 с военной помощью: автоматами Калашникова и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Согласно недавнему опросу MEGA TV, 66% греков не согласны с отправкой военной техники в Украину и только 29% поддерживают решение правительства.

Ранее сообщалось, что в скором времени Украина получит от США в качестве военной помощи еще 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.

Напомним, что недавно президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму $800 млн.

Он будет включать вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие, которое, как отметил Байден, украинские военные используют с разрушительным эффектом.

Этот новый пакет помощи будет включать многие уже передаваемые Украине высокоэффективные системы вооружений, а также новые виды вооружения. По словам американского президента, они подходят для более широкого наступления.

Источник фото: ua.depositphotos.com