Грузия выразила недовольство информацией ГУР МО Украины

Министерство иностранных дел Грузии вызвало временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова в связи с информацией, распространенной Главным управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает "Грузия онлайн".

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Украинская разведка утверждала: "Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов".

На встрече с Андреем Касьяновым заместитель министра Теймураз Джанджалия выразил недовольство грузинской стороны и попросил предоставить своевременные фактические разъяснения и доказательства по информации украинской разведки.

Джанджалия также заявил о непоколебимой поддержке Грузией украинского народа.

Напомним, Грузия отказалась присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит населению.

После этого президент Зеленский отозвал посла Украины из Грузии на консультацию.