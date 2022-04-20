Имущество Медведчука конфисковать пока не позволяет законодательство, — НАПК

Конфисковать имущество и активы народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, в пользу Украины пока не разрешает действующее законодательство. Однако ситуация может измениться уже на этой неделе.

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Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает "Радио свобода".

"Активы Виктора Медведчука можно будет конфисковать в случае принятия Верховной Радой на этой неделе законопроекта 7194. Закон не дает такой возможности. Поэтому эти активы на миллиарды гривен не конфискованы", — отметил он .

Напомним, ранее в Офисе генерального прокурора заявили, что они готовят ходатайство о наложении ареста на имущество супруги нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко. При этом правоохранители уже проводят обыски в домах/квартирах в Киеве и Киевской области.