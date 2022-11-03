И.о. главы СБУ и послы стран G7 обсудили в Киеве вызовы безопасности после вторжения РФ (ФОТО)

И.о. главы Службы безопасности Василий Малюк и послы стран "Большой семерки" (G7) обсудили в Киеве вызовы безопасности, которые предстали перед Украиной после полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

На встрече, которая состоялась в Киеве, G7 представляли Чрезвычайные и Полномочные послы Анка Фельдгузен (Германия), Мелинда Симмонс (Великобритания), Этьен де Понсен (Франция), Пьер Франческо Дзадзо (Италия), Кунинори Мацуда (Япония) также поверенные по делам послов Эшли Малруни (Канада) и Кристофер В.Смит (США).

"Мы стремимся создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель. Реформа должна найти тот баланс, когда наш функционал будет отвечать угрозам. Чтобы с одной стороны помочь Службе модернизироваться, а с другой – учитывать реалии войны и соседство со страной-террористом", - отметил на встрече. и.о. главы СБУ.

Он сообщил послам, что сейчас полностью переформатированы контрразведка и военная контрразведка, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задания на линии фронта. Также и. глава СБУ рассказал об изменениях в подходах к работе и самоочищению Службы от "кротов" и предателей, работавших на спецслужбы РФ.

"Наши страны будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской вооруженной агрессией. Также мы открыты для дальнейших дискуссий по вопросу поддержки внедрения реформ в Украине, в том числе связанных с законодательными инициативами по усилению способностей СБУ", - подчеркнула на встрече посол Германии.

Кроме того, он поблагодарил послов за помощь, оказываемую Украине их государствами. "Это не просто поддержка Украины. Это вклад в безопасное и стабильное будущее Европы и мира. Благодарен, что позиция международного сообщества консолидирована – РФ должна ответить за все убийства, разрушения и терроризм", – подчеркнул Василий Малюк.

Напомним, Малюк возглавил СБУ в июле, после отставки Ивана Баканова.