Италия ввела для беженцев из Украины вид на жительство сроком на 1 год

Премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ, которым украинским беженцам предоставляется вид на жительство на 12 месяцев. Об этом сообщает Daily News.

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"Устанавливается механизм временной помощи беженцам, прибывающим из Украины", — говорится в документе.

Украинцам предоставят в Италии доступ к системе здравоохранения, социальным льготам и рынку труда. Каждый также получит ежемесячное пособие в размере 300 евро. Эта помощь будет выплачиваться максимум три месяца.

Визы украинцам будет выдавать итальянская полиция.

Напомним, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию наконец марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 4 миллиона человек.

Польша приняла 2,3 миллиона беженцев — это больше, чем любая другая европейская страна.