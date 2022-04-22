Италия выделит Украине 200 млн евро

Правительство Италии решило выделить Украине еще 200 млн евро финансовой помощи.

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Об этом сообщил министр финансов Италии Даниэле Франко, передает Il Sole 24 Ore.

По словам Франко, Италия не должна устанавливать какие-то границы для поддержки Украины.

"Наше обязательство – продолжать поддерживать правительство Украины. Другой вопрос, который возникнет, – это реконструкция, кто-то на встречах говорил о плане Маршалла для Украины", – отметил Франко.

В конце февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина получила от Италии 110 млн евро грантовой помощи.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Утверждение счета последовало за одобрением Советом директоров 9 марта выплаты Украине 1,4 млрд долларов США в рамках экстренного финансирования.

Напомним, Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о поддержке в покрытии финансового дефицита.

В связи с этим МВФ согласился организовать сбор средств в размере $5 млрд на каждый из ближайших трех месяцев.