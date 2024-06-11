Италия выделит в помощь Украине €140 млн: куда направят средства

Италия планирует предоставить новый пакет помощи Украине на 140 миллионов евро, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию, а также железнодорожную инфраструктуру.

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Об этом во время выступления на Берлинской конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference–2024) 11 июня объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает "Суспільне".

При этом часть выделенных денег инвестируется в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе. Также Таяни анонсировал подписание итальянской и украинской сторонами меморандума о взаимопонимании.

По словам итальянского министра иностранных дел, Италия в скором времени предоставит Украине новый пакет военной помощи, большую часть которого будут составлять средства противовоздушной обороны.

"Я полностью согласен с Дмитрием (Кулебой – ред.), когда он говорит, что первая стратегия для восстановления Украины – это защита ее инфраструктуры с помощью различных систем противовоздушной обороны", — добавил Таяни.

О Берлинской конференции

Напомним, Берлинская конференция по реконструкции (Ukraine Recovery Conference, URC2024) – это уже третья конференция по реконструкции с начала полномасштабной войны. В июле 2022 года участники в Лугано (Швейцария) согласовали основные принципы реконструкции: она должна быть ориентирована на реформы, прозрачной, демократической и устойчивой. На конференции в Лондоне в 2023 году в центре внимания была мобилизация частного сектора. В 2025 году конференцию вместе с Украиной будет принимать Италия.

Отметим, что во время Ukraine Recovery Conference–2024 в Берлине уже было объявлено о подписании первых гарантийных соглашений на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Также стало известно о создании Skills Alliance – инициативе, которая позволит переквалификацию или квалификацию более 180 000 человек в течение следующих трех лет.

Кроме того, на конференции в Берлине президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Фото: ua.depositphotos.com