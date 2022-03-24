Из Киева – в Ужгород: посольство Словакии в Украине поменяло адрес

Министерство иностранных дел Словацкой Республики перенесло посольство своей страны в Украине из Киева в Ужгород.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, передает TASR.

По словам главы словацкого МИДа, посол будет отправлен в Ужгород 24 марта. Сейчас там уже работает его заместитель.

Как отмечает агентство, этим шагом Словакия хочет показать, что она остается в Украине и таким образом офис будет полностью функционировать из Ужгорода.

При этом в посольстве будут работать те же сотрудники, которых эвакуировали из Киева.

Кроме этого, Министерство будет постоянно оценивать ситуацию в связи с войной.

"Считаю это важным шагом навстречу Украине. Это также важный шаг для дипломатической службы, потому что они будут помогать на месте, на границе. Они будут полностью осуществлять дипломатическую деятельность и будут особенно освещать события в Украине", – заявил Корчок.

Ранее сообщалось, что Республика Словения в скором времени планирует вернуть своих дипломатов в Киев.

Напомним, незадолго до полномасштабного российского вторжения России в Украину Европейский Союз обнародовал официальное заявление о присутствии своих дипломатов в Киеве.